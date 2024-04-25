В Красноярском крае шесть человек отравились хлором в сауне

В Красноярском крае прокуратура проводит проверку по факту отравления продуктами хлора. Всего пострадали шесть человек, в том числе несовершеннолетние.

Инцидент произошел в Минусинске. Двое подростков 15 и 17 лет в компании четырех совершеннолетних товарищей посетили сауну, чтобы попариться и искупаться в бассейне. После этого все шестеро почувствовали недомогание и обратились за помощью в больницу с признаками отравления хлором.

Сначала дети скрыли историю с посещением сауны, так как опасались гнева родителей, поэтому соврали, что отравились дома во время уборки полов с чистящим средством.

Когда правда вскрылась, правоохранители начали проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

«Помимо этого прокуратура даст оценку действиям работников сауны, допустивших в заведение подростков без присмотра родителей и проверит исполнение родителями обязанностей по воспитанию детей», – сообщили в надзорном ведомстве.

Красноярск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube