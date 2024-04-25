В результате нападения украинского беспилотника в Брянской области пострадали четверо гражданских, в том числе – ребенок

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в четверг, 25 апреля, сообщил о четверых пострадавших, в том числе, ребенке в результате атаки украинского беспилотника на пассажирский автобус в селе Курковичи.

В своем Telegram-канале Богомаз написал: «Украинские террористы совершили атаку с помощью дрона-камикадзе по мирным гражданам в селе Курковичи Стародубского муниципального округа. В результате террористической атаки на пассажирский автобус пострадали четверо мирных граждан, среди которых ребенок 14 лет».

«В настоящее время они доставлены в медицинское учреждение, где им оказана вся необходимая медицинская помощь. Выражаю соболезнования пострадавшим от рук террористов нацистского украинского режима и желаю скорейшего выздоровления. Всем пострадавшим будет оказана материальная помощь. Оперативные и экстренные службы работают на месте», – добавил глава региона.

Брянск, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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