В результате обстрела ВСУ многоэтажного дома в Токмаке погибли гражданские

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в четверг, 25 апреля, сообщил о гибели и ранениях среди мирных жителей в подшефном городе Токмак Запорожской области из-за обстрела украинских военных.

В своем Telegram-канале Мельниченко написал: «Очередное гнусное преступление киевского режима против мирных граждан – удар по нашим побратимам, по жителям города Токмака. Пензенские спасатели участвуют в разборе завалов пятиэтажного дома на улице Куйбышева, куда сегодня днем попал снаряд. Число пострадавших уточняется, но уже точно известно, что есть погибшие и раненые».

«Мы продолжим активно помогать новым российским регионам, которым укронацистские нелюди мстят за то, что их жители выбрали Россию, выбрали правду и свободу. Приближается день, когда преступная киевская власть даст ответ за все свои злодеяния – и в числе обвинителей будут жители мирного Токмака, пострадавшего от украинских снарядов», – добавил глава Пензенской области.

Токмак, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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