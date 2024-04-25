Проход судов через пролив Дарданеллы временно заблокирован

Береговая охрана Турции в четверг, 25 апреля, сообщила о приостановке транзита судов через пролив Дарданеллы в обе стороны из-за пожара на сухогрузе под флагом Барбадоса, – сообщает РИА Новости.

Агентство со ссылкой на турецкий источник пишет: «Было получено сообщение о пожаре в машинном отделении судна AK Discovery длиной 107 метров у деревни Акбаш, которое шло из Египта в Болгарию через пролив Дарданеллы. На данный момент движение судов через Дарданеллы приостановлено в обе стороны из-за пожара на борту. Четырнадцать членов экипажа эвакуированы, один из них ранен».

Стамбул, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube