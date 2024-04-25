Украинские беспилотники атаковали сразу несколько районов Курской области

Губернатор Курской области Роман Старовойт в четверг, 25 апреля, сообщил об атаке беспилотниками и обстрелах со стороны Украины Глушковского, Суджанского, Рыльского и Хомутовского районов региона.

В своем Telegram-канале Старовойт написал: «Сегодня Курская область снова несколько раз была атакована со стороны Украины. Неоднократно обстреливались поселок Тёткино Глушковского района, а также село Гуево и хутор Олешня Суджанского района, деревня Городище Рыльского района. Никто из жителей не пострадал».

«В поселке Тёткино также пресечены попытки атак беспилотников, несущих боевые заряды. Средствами РЭБ все они были уничтожены, не причинив вреда. Еще два БПЛА сбиты стрелковым оружием недалеко от деревни Елизаветовки Глушковского района и села Горналь Суджанского района. Также украинские дроны были ликвидированы вблизи хутора Олешня Суджанского района, сел Локоть Рыльского района и Искра Хомутовского района», – добавил глава региона.

Курск, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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