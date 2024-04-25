Флаг Украины, размещенный у мэрии финского города Лаппеенранта, сорвали второй раз за неделю, – сообщает в четверг, 25 апреля, – государственная теле- радиовещательная корпорация Yle*.

В сообщении издания говорится: «У здания мэрии установлено несколько флагштоков, на одном из которых был размещен флаг Украины. На прошедших выходных неизвестные обрезали веревки, после чего полотно упало на землю. Через несколько дней были перерезаны веревки на соседнем флагштоке, в связи с чем украинский флаг вновь оказался на земле. Мэр Лаппеенранта Туомо Саллинен пообещал вернуть флаг на место, как можно скорее, а сотрудники администрации обратились в полицию».

* Роскомнадзор ограничил доступ к сайту финской телерадиокомпании Yle за призывы к массовым беспорядкам и экстремистской деятельности

Хельсинки, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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