Хуситы атаковали израильское судно в Аденском заливе

Военный представитель йеменских хуситов Яхья Сариа в четверг, 25 апреля, заявил, что вооруженные силы шиитского движения «Ансар Алла» атаковали израильское судно в Аденском заливе и нанесли ракетный удар по городу Эйлат на юге Израиля, – сообщает телеканал «Аль-Масира».

В эфире йеменского телеканала Яхья Сариа сказал: «Вооруженные силы Йемена 25 апреля в Аденском заливе с помощью ракет и беспилотных аппаратов атаковали израильское судно MSC Darwin. Также была проведена военная операция против объектов сионистского противника в районе Умм ар-Рашраш (Эйлат) на юге оккупированной Палестины с применением баллистических и крылатых ракет. Операция успешно достигла своих целей».

Сана, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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