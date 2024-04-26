На побережье Черного моря прогремел мощный взрыв в гостинице

В Краснодарском крае прогремел мощный взрыв в гостевом доме на берегу Черного моря. На месте работают пожарные.

ЧП произошло в микрорайоне Широкая щель курортного поселка Лермонтово Туапсинского района. По данным телеграм-канала «Shot», возгорание произошло на одном из верхних этажей гостиницы Aqua Villa.

Очевидцы сообщили, что перед пожаром слышали громкий хлопок. Предположительно, причиной мог стать взрыв бытового газа.

Известно, что гостиница еще не открылась для отдыхающих. Сведений о пострадавших на данный момент не поступало.

Краснодар, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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