В результате попадания украинского снаряда в частный дом в Каховке погиб человек

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в пятницу, 26 апреля сообщил о гибели мирного жителя Каховки и двух раненых в результате обстрела со стороны Украины.
В своем Telegram-канале Сальдо написал: «В Каховке киевские террористы прилетели прямо в частный дом. Из-за теракта погиб один человек, еще двое получили ранения средней степени тяжести и попали в больницу. Обстрел стороны жилого сектора с поражением в Горностаевке привел к повреждению трех индивидуальных жилых домов. Погибших и пострадавших нет».
Геническ, Иван Бабурин
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