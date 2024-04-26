В результате попадания украинского снаряда в частный дом в Каховке погиб человек

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в пятницу, 26 апреля сообщил о гибели мирного жителя Каховки и двух раненых в результате обстрела со стороны Украины.

В своем Telegram-канале Сальдо написал: «В Каховке киевские террористы прилетели прямо в частный дом. Из-за теракта погиб один человек, еще двое получили ранения средней степени тяжести и попали в больницу. Обстрел стороны жилого сектора с поражением в Горностаевке привел к повреждению трех индивидуальных жилых домов. Погибших и пострадавших нет».

Геническ, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube