ВСУ оставили без электричества шесть поселков в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в пятницу, 26 апреля, сообщил, что в результате украинского обстрела без электричества осталось шесть населенных пунктов.

В своем Telegram-канале Гладков написал: «Под обстрел ВСУ попала окраина посёлка Прилесье Краснояружского района. Никто из мирных жителей не пострадал. Повреждена линия электропередачи, без света временно остаются 6 населенных пунктов: п. Прилесье, с. Графовка, с. Надежевка, с. Демидовка, с. Поповка и с. Репяховка. Аварийные бригады приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны РФ».

Белгород, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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