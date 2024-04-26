В Токмаке под завалами обстрелянного ВСУ дома обнаружено тело погибшего

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в пятницу, 26 апреля, сообщил, что при разборе завалов обстрелянного Вооруженными силами Украины (ВСУ) дома в Токмаке обнаружен погибший мужчина.

В своем Telegram-канале Балицкий написал: «При разборе завалов многоквартирного дома в Токмаке спасатели обнаружили тело мужчины. На данный момент это первый погибший в результате террористического удара киевских нацистов по жилому дому в Токмаке. Разбор завалов продолжается».

Токмак, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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