В Невинномысске горит рынок на площади в тысячу квадратов

ГУ МЧС по Ставрополью поздно вечером в пятницу, 26 апреля, сообщило, что в Невинномысске в торговом комплексе произошел пожар, горят павильоны на площади 1 тыс. квадратных метров.

В сообщении, в Telegram-канале МЧС РФ говорится: «Торговые павильоны горят на площади тысячи квадратных метров в городе Невинномысске в Ставропольском крае. На пожаре в Ставрополье произошло обрушение кровли на 1 000 квадратных метрах».

На кадрах, распространяемых в соцсетях видно, что над рынком в Невинномысске идет густой черный дым, после чего происходит сильный взрыв.

Невинномысск, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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