Сотрудница органа опеки помогла украсть 30 млн рублей у сирот

Сотрудница органа опеки в Иркутской области организовала схему для хищения денег сирот. Опекуны получали от чиновницы документы, по которым банк открывал доступ к счетам детей. Так были украдены 30 млн рублей, рассказала пресс-служба Следственного комитета.

Предприимчивая чиновница работала в город Усолье-Сибирское и за процент выдавала документы, разрешающие снимать деньги со счетов находящихся под опекой детей. Чтобы не вызывать подозрений, опекуны обращались к местной жительнице, которая была посредником.

Схема работала с 2015 по 2020 год. Обвинение доказало 47 эпизодов мошенничества, и с каждого чиновница получила по 20-50% в зависимости от суммы. Общая сумма присвоенных денег составила 30 млн рублей.

Следователи признали потерпевшими 39 несовершеннолетних, а на скамье подсудимых оказались 17 человек.

«Суд признал всех подсудимых виновными и приговорил бывшего сотрудника органа опеки, опекуна-соисполнителя к 10 и 7 годам лишения свободы соответственно в исправительной колонии общего режима. Остальных 14 подсудимых – к различным срокам от 2 до 6 лет лишения свободы условно», – пояснили в СКР.

Усолье-Сибирское, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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