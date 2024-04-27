Почти 2 тысячи затопленных домов в Оренбургской области подлежат сносу

Комиссии по оценке жилья в Оренбургской области признали 1745 домов аварийными и подлежащими сносу из-за сильнейшего за последние десятилетия паводка. Об этом сообщило региональное правительство в своем телеграм-канале.
Всего специалисты обследовали 5007 домов, из них 3201 – признаны подлежащими капительному ремонту.
В подтопленных территориях Оренбургской области за сутки вода ушла из 2 085 жилых домов и с 3542 приусадебных участков. Всего на территории региона от воды освобождено 21 655 жилых домов и 37 625 приусадебных участков.
В областном правительстве также сообщили о восстановлении электроснабжения 1553 абонентам (за весь период – 59 605) и о возобновлении подачи газа 519 абонентам (за все время – 21 198). За минувшие сутки в Оренбуржье очистили 9 км дорожного полотна и восстановили 5 км дорог.
По данным МЧС РФ, в регионе остаются подтопленными более 8 700 жилых домов и 14 400 участков.
Пострадавшими от паводков признаны свыше 46 тыс. человек, всего подано более 400 тыс. заявлений от жителей.
Оренбург, Наталья Петрова
© 2024, РИА «Новый День»