Почти 2 тысячи затопленных домов в Оренбургской области подлежат сносу

Комиссии по оценке жилья в Оренбургской области признали 1745 домов аварийными и подлежащими сносу из-за сильнейшего за последние десятилетия паводка. Об этом сообщило региональное правительство в своем телеграм-канале.

Всего специалисты обследовали 5007 домов, из них 3201 – признаны подлежащими капительному ремонту.

В подтопленных территориях Оренбургской области за сутки вода ушла из 2 085 жилых домов и с 3542 приусадебных участков. Всего на территории региона от воды освобождено 21 655 жилых домов и 37 625 приусадебных участков.

В областном правительстве также сообщили о восстановлении электроснабжения 1553 абонентам (за весь период – 59 605) и о возобновлении подачи газа 519 абонентам (за все время – 21 198). За минувшие сутки в Оренбуржье очистили 9 км дорожного полотна и восстановили 5 км дорог.

По данным МЧС РФ, в регионе остаются подтопленными более 8 700 жилых домов и 14 400 участков.

Пострадавшими от паводков признаны свыше 46 тыс. человек, всего подано более 400 тыс. заявлений от жителей.

Оренбург, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube