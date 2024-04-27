Жертвами торнадо в Китае стали пять человек

Из-за торнадо в южной китайской провинции Гуандун в районе Байюнь города Гуанчжоу в пятницу, 26 апреля, погибли пять человек, еще 33 пострадали, – сообщает в субботу, 27 апреля, Центральное телевидение Китая (ЦТК).

В сообщении телеканала говорится: «Поисково-спасательные работы по состоянию на 22.00 по местному времени (17.00 мск), в основном, завершены. Жертвами торнадо стали пять человек, пострадали 33, всем им оказана необходимая медицинская помощь».

«Повреждения получили более 140 фабричных и заводских зданий, обрушений жилых домов не зафиксировано», – сообщает также ЦТК.

Пекин, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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