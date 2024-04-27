Украинские войска весь день обстреливали поселки Курской области

Губернатор Курской области Роман Старовойт в субботу, 27 апреля, сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливали в течение дня три населенных пункта.

В своем Telegram-канале Старовойт написал: «Сегодня Курская область неоднократно подвергалась атакам со стороны Украины. Были обстреляны посёлки Тёткино и Новый Путь Глушковского района, а также село Горналь Суджанского района. Никто из жителей не пострадал».

«Средствами радиоэлектронной борьбы были обезврежены украинские беспилотные летательные аппараты недалеко от села Николаево-Дарьино Суджанского района, деревни Гордеевки Кореневского района, посёлка Новый Путь и деревни Елизаветовки Глушковского района, пункта пропуска «Крупец» Рыльского района. Наши войска нанесли ответные удары по выявленным позициям ВСУ», – добавил глава региона.

Курск, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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