В результате стрельбы в турецком полицейском участке погибли правоохранители

В результате стрельбы в полицейском участке в городе Адыяман на юго-востоке Турции в субботу, 27 апреля, которую открыл сотрудник, погибли двое правоохранителей и еще восемь были ранены, – сообщает телеканал Halk TV.

Телеканал со ссылкой на очевидцев в прямом эфире передал: «По всему городу слышны звуки сирен машин скорой помощи. Телефоны отключены. Погибли двое полицейских, восемь были ранены. В результате стрельбы погиб начальник полицейского участка».

В свою очередь, в сообщении телеканала TGRT Haber говорится: «Срочные новости... Ужасный инцидент произошел в Адыямане. Сотрудник полиции открыл стрельбу в полицейском участке. В результате нападения, по меньшей мере, двое полицейских получили ранения».

Анкара, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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