В двух регионах России объявлена опасность атаки беспилотников

Губернаторы Курской и Воронежской областей Роман Старовойт и Александр Гусев вечером в субботу объявили об опасности атаки беспилотников в своих регионах.

В своем Telegram-канале Старовойт написал: «Курская область: опасность применения БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО ведут в готовность для отражения возможной атаки».

«Внимание! Уважаемые воронежцы, на территории региона объявлена ​​опасность применения БПЛА. Прошу сохранения спокойствия. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России», – объявил глава Воронежской области в Telegram-канале.

Курск-Воронеж, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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