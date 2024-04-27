Над Брянской областью сбито три украинских БпЛА

Министерство обороны России вечером в субботу, 27 апреля, сообщило об уничтожении трех беспилотников Украины над Брянской областью.

В сообщении оборонного ведомства говорится: «Около 23.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Брянской области».

В свою очередь, губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале написал: «Пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ. Три БПЛА уничтожены над Выгоничским районом и один над Трубчевским».

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим защитникам!», – добавил глава региона.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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