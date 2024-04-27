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Воскресенье, 28 апреля 2024, 01:25 мск

Новости Скандалы и происшествия

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Еще два украинских дрона сбиты над Брянской областью

Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны России вечером в субботу, 27 апреля, сообщило, что над Брянской областью силы ПВО сбили два украинских беспилотных летательных аппарата.

В сообщении оборонного ведомства говорится: «Около 23.15 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением типа БПЛА по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных средств обработки на территории Брянской области».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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