Еще два украинских дрона сбиты над Брянской областью

Министерство обороны России вечером в субботу, 27 апреля, сообщило, что над Брянской областью силы ПВО сбили два украинских беспилотных летательных аппарата.

В сообщении оборонного ведомства говорится: «Около 23.15 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением типа БПЛА по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных средств обработки на территории Брянской области».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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