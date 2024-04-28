В Ростове-на-Дону жестоко избили ветерана СВО и его супругу: глава СКР распорядился возбудить уголовное дело

В Ростове-на-Дону задержаны трое мужчин, которые в результате конфликта нанесли травмы мужчине и женщине. По данным СМИ, пострадавшими оказались ветеран специальной военной операции и его супруга.

Как следует из сообщения регионального главка МВД, в Отдел полиции №5 УМВД России по городу Ростову-на-Дону поступило сообщение о конфликте граждан в Суворовском микрорайоне. Прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали троих мужчин, которые в результате конфликта нанесли травмы мужчине и женщине.

В прессе и телеграм-каналах сообщается, что у женщины диагностировали перелом ноги, ушибы головы, груди и поясницы, у мужчины – множественные ушибы лица. Речь идет о ветеране СВО и его супруге. Отмечается также, что нападавшие – молодые люди, они оскорбляли определенную группу по национальному признаку и снимали на видео.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить по данному факту уголовное дело и дать правовую оценку высказываниям молодых людей.

Ростов-на-Дону, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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