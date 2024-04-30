Жителя Приморья поймали на сотрудничестве со структурой, подконтрольной разведке Украины

Жителя Приморского края задержали за тайное сотрудничество с украинской националистической организацией, подконтрольной Главному управлению разведки украинского минобороны. Об этом сообщили в УФСБ России по региону. Возбуждено уголовное дело.

По информации спецслужбы, мужчина установил контакт на конфиденциальной основе с представителем националистической организации, признанной террористической на территории России и подконтрольной ГУР Украины, передает РИА «Новости». Фигурант инициировал общение в интернете с представителем этой организации с целью содействия в деятельности против безопасности РФ, отметили в УФСБ.

Следственным отделом УФСБ России по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по статье «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством». Задержанный признал вину. Его отправили под стражу.

Владивосток, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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