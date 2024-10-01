В пригороде Бангкока сгорел школьный автобус – 25 человек пропали без вести

В Таиланде в пригороде Бангкока сгорел школьный автобус. На текущий момент известно, что 19 пассажиров из 44 (в списках числятся 38 детей и шесть учителей) были спасены. 25 человек считаются пропавшими без вести.

По данным местных властей, автобус перевозил школьников из северной провинции Утайтхани во время школьной поездки в район Бангкока. В какой-то момент у него спустило колесо, в результате чего транспортное средство врезалось в разделительный дорожный барьер. После столкновения баки, содержащие сжиженный газ, загорелись и взорвались. На изображениях, опубликованных в социальных сетях, видно мощное пламя, вырывающееся из остановившегося автобуса на обычно загруженном шоссе, соединяющем Бангкок с его промышленными северными пригородами.

Пожарные потушили огонь, но спасателям пришлось ждать, пока автобус остынет, прежде чем искать в нем тела. Газет «Фигаро» напоминает, что Таиланд имеет один из худших показателей безопасности дорожного движения в мире: небезопасные транспортные средства и плохое вождение способствуют высокому числу смертей в ДТП каждый год.

Бангкок, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube