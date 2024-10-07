В Якутии после отравления детей в школе-интернате возбудили уголовное дело

Уголовное дело возбуждено в Якутии после инцидента с отравлением детей в школе-интернате. Как сообщает пресс-служба СУ СКР региона, 5 октября 2024 года учащиеся начального звена получили пищевое отравление в спортивном лицее в селе Петровка Мегино-Кангаласского района Якутии. Число отравившихся детей в школе-интернате выросло до 29, из них были 25 госпитализированы в инфекционную больницу.

В СУ СКр Якутии сообщают, что 30 детей образовательного учреждения в возрасте от восьми до 12 лет обратились в Мегино-Кангаласскую центральную районную больницу 4 октября с симптомами пищевой токсикоинфекции. Из них 27 несовершеннолетних госпитализированы. В настоящее время состояние всех детей оценивается как удовлетворительное.

«Заречным межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей) по факту массового обращения за медицинской помощью учащихся Харанской спортивной школы. Следователями Следственного комитета проведён осмотр места происшествия, изъята документация, а также продукты питания. Санитарно-эпидемиологическое исследование организовано специалистами Роспотребнадзора», – сообщили в пресс-службе СУ СКР Якутии.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube