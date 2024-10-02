В Якутии задержали контрабандиста с 18 килограммами золота

В Якутии задержали мужчину, который перевозил 18 килограммов золота стоимостью 121 миллион рублей. Нелегальную партию изъяли.

Как сообщили в региональном управлении ФСБ, россиянин направлялся из Магаданской области в сторону Якутска по федеральной автодороге «Колыма» на автомобиле, в салоне которого оборудовал тайник для незаконной перевозки природного золота.

«В результате оперативного мероприятия обнаружено и изъято около 18 килограммов драгоценного металла на общую сумму свыше 121 миллион рублей», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Уголовное дело возбуждено по факту незаконного оборота драгоценных металлов. Злоумышленник заключен под стражу. Изъятое золото будет обращено в доход государства.

Якутск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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