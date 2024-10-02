Два человека убиты, три ранены во время атак ВСУ на Херсонщину

Двое мирных жителей убиты, трое ранены в результате воздушных атак украинских боевиков на левобережье Херсонской области. Под обстрелы попали 19 населенных пунктов, сообщил глава региона Владимир Сальдо.

«В Каховке погиб 15-летний юноша. В Новой Каховке убит один мирный житель, ещё два человека ранены. В Алешках контужена 73-летняя женщина. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь», – говорится в телеграм-канале губернатора.

Всего за минувшие сутки ВСУ выпустили по мирным жителям левобережья более 40 артиллерийских снарядов и миномётных мин. Для атак также использовались дроны разного типа. Под обстрелы попали Алешки, Каховка и Новая Каховка, Горностаевка, Архангельская Слобода, Васильевка, Волынское, Дудчино, Каиры, Любимовка, Малокаховка, Новокаменка, Фёдоровка. Повреждены гражданские объекты, в том числе Каховская ЦРБ.

Геническ, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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