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Среда, 2 октября 2024, 16:00 мск

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В Северной Осетии двое детей пострадали при обрушении потолка в школе

Фото: Прокуратура Республики Северная Осетия – Алания

В Северной Осетии два ученика получили травмы при обрушении потолка в школе. Прокуратура проводит проверку.

Инцидент произошел в селе Камбилеевское. На втором этаже школы штукатурка с потолка рухнула на головы учеников.

В результате два ребенка оказались в больнице с сотрясением мозга. Пострадавшим оказали медицинскую помощь.

«Прокуратурой Пригородного района Республики Северная Осетия – Алания организована проверка по факту обрушения части штукатурки в здании средней общеобразовательной школы № 1 с. Камбилеевское», – сообщили в надзорном ведомстве. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Владикавказ, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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