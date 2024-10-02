В Северной Осетии двое детей пострадали при обрушении потолка в школе

В Северной Осетии два ученика получили травмы при обрушении потолка в школе. Прокуратура проводит проверку.

Инцидент произошел в селе Камбилеевское. На втором этаже школы штукатурка с потолка рухнула на головы учеников.

В результате два ребенка оказались в больнице с сотрясением мозга. Пострадавшим оказали медицинскую помощь.

«Прокуратурой Пригородного района Республики Северная Осетия – Алания организована проверка по факту обрушения части штукатурки в здании средней общеобразовательной школы № 1 с. Камбилеевское», – сообщили в надзорном ведомстве. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Владикавказ, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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