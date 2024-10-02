российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 2 октября 2024, 20:06 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Владелец взорвавшейся АЗС в Дагестане отправлен под стражу

Суд в Дагестане принял решение об аресте владельца взорвавшейся в пригороде Махачкалы АЗС Марата Джанхуватова. Бизнесмен пробудет под стражей, как минимум, до 28 ноября.

Напомним, взрыв на автозаправке произошел 27 сентября. В результате ЧП 13 человек погибли, в том числе двое детей, еще 11 пострадали.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц).

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Юг России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, Транспорт,