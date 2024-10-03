На Кубани у двух мужчин нашли арсенал оружия и шкуру амурского тигра

В Краснодарском крае правоохранители задержали двух мужчин, которые организовали незаконную торговлю оружием. Об этом сообщает региональное управление МВД.

«65-летний приезжий из Приморского края в сговоре с жителем Славянского района организовал в нескольких регионов России незаконный оборот огнестрельного оружия и боеприпасов», – говорится в сообщении.

Сообщников задержали, когда они пытались сбыть пистолет, патроны и шкуру краснокнижного амурского тигра.

При обыске в домах обвиняемых оперативники обнаружили целый арсенал: 10 000 боеприпасов, более 10 единиц стрелкового оружия, пять пистолетов, гранаты, приборы для бесшумной стрельбы, взрывчатые вещества, шесть единиц гладкоствольного оружия, автоматическое стрелковое оружие, АКМ, пистолет-пулемет «Кедр».

«Следственным подразделением УМВД России по г. Краснодару уголовное дело по ст.222, 222.1 и 258.1 УК РФ направлено в суд», – добавили в ведомстве.

Краснодар, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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