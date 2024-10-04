В Чувашии 15 человек пострадали в ДТП с участием грузовика и маршрутки

В Чебоксарах грузовик столкнулся с маршрутным микроавтобусом. По последним данным, пострадали 15 человек.

Как сообщили в министерстве здравоохранения Чувашии, авария произошла на 635 километре федеральной трассы М-7 возле села Вурманкасы в пригороде Чебоксар. Грузовик столкнулся с микроавтобусом пригородного маршрута №242, в салоне которого находился 21 человек.

«В результате ДТП пострадали 15 человек, среди которых один ребенок. Пострадавшие доставлены для обследования в больницы, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь. В настоящее время один пациент госпитализирован в тяжелой степени тяжести, 11 – госпитализированы в средней степени тяжести, в том числе один ребенок», – говорится в сообщении.

Кроме того, три пациента с легкими травмами отправились домой после оказания неотложной помощи.

Чебоксары, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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