В Иркутской области бродячие псы искусали троих детей

В Иркутской области трое детей пострадали от нападения бездомных собак. Возбуждено уголовное дело о халатности.

Бродячие животные напали на двух девочек в возрасте 6 и 15 лет, а также 12-летнего мальчика. Дети пострадали по дороге в школу в городе Бодайбо.

Пострадавшие обратились в травмпункт и получили необходимую медицинскую помощь.

«Прокуратура проконтролирует ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Кроме того, прокуратура оценит исполнение органами местного самоуправления законодательства об ответственном обращении с животными и защите прав несовершеннолетних.

Иркутск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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