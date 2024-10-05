В Горловке 11 жителей пострадали в результате удара ВСУ

Украинские боевики атаковали Горловку в ДНР. По последним данным, пострадали 11 человек.
Как сообщил мэр города Иван Приходько, вследствие украинской вооруженной агрессии в Горловке поврежден ряд административных зданий.
«Количество раненных обстрелом украинских террористов горловчан увеличилось до 11», – написал градоначальник в своем телеграм-канале.
Ранее стало известно, что при атаке беспилотника в Горловке ранения получили водитель и пять пассажиров автобуса. Затем число пострадавших увеличилось до девяти.
Донецк, Зоя Осколкова
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