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Суббота, 5 октября 2024, 11:49 мск

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В Горловке 11 жителей пострадали в результате удара ВСУ

Украинские боевики атаковали Горловку в ДНР. По последним данным, пострадали 11 человек.

Как сообщил мэр города Иван Приходько, вследствие украинской вооруженной агрессии в Горловке поврежден ряд административных зданий.

«Количество раненных обстрелом украинских террористов горловчан увеличилось до 11», – написал градоначальник в своем телеграм-канале.

Ранее стало известно, что при атаке беспилотника в Горловке ранения получили водитель и пять пассажиров автобуса. Затем число пострадавших увеличилось до девяти.

Донецк, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Донбасс vs Киев

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