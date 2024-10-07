Хакеры ночью напали на онлайн-сервисы ВГТРК и пытались отключить вещание

Онлайн-сервисы ВГТРК подверглись хакерской атаке. Об этом сообщает пресс-служба российского вещателя.

«DDos-атака началась в ночь на 7 октября, однако существенный урон работе медиахолдинга нанесен не был. Несмотря на попытки прервать вещание федеральных телеканалов, радиостанций холдинга – все работает в штатном режиме, существенной угрозы нет», – говорится в пресс-релизе ВГТРК.

Специалисты холдинга устраняют последствия – как сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники на ВГТРК, внутренние рабочие программы, на которых собирабтс в том числе новости, пока не работают.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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