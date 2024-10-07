Новая Зеландия впервые со Второй мировой войны потеряла военный корабль

Военно-морские силы Новой Зеландии впервые со времен Второй мировой войны потеряли корабль: в воскресенье на рифе у берегов Самоа затонуло судно HMNZS Manawanui. И данное ЧП может привести к экологической катастрофе в водах, используемых для рыболовства и туризма.

По данным властей Новой Зеландии, специализированное водолазное и гидрографическое судно потеряло двигатель и село на мель в субботу вечером во время проведения обследования рифов в одной морской миле от южного побережья самоанского острова Уполо.

К утру воскресенья судно «сильно накренилось», заявили в ВМС. В 6:40 утра оно загорелось, а к 9 утра ушло под воду.

Власти заявили, что это первое непреднамеренное затопление новозеландского военного судна со времен Второй мировой войны, и начали расследование произошедшего.

Местные предприятия и защитники окружающей среды теперь опасаются возможных экологических последствий аварии, произошедшей в водах у самого густонаселенного острова Самоа.

«У нас большая популяция морских черепах, которые плавают в нашей лагуне, и людям это нравится. Я надеюсь, что с ними ничего не случится», – рассказал Брайан Роуз, менеджер пляжного клуба Coconuts Beach Club в Маниноа, телеканалу RNZ, дочерней компании CNN.

Министр обороны Новой Зеландии Джудит Коллинз заявила Newstalk ZB, что первоочередной задачей властей является оценка глубины залегания судна и риска разлива топлива.

«У него на борту много масла. … Там есть смазочное масло, гидромасло, дизельное топливо, мочевина. Там много всего. И я не думаю, что мы можем просто так это оставить», – сказала она.

По ее словам, в воскресенье вечером на место происшествия были отправлены водолазы. «Они посмотрят, что смогут, но это будет довольно большая работа», – добавила она.

Исполняющий обязанности премьер-министра Самоа Туала Тевага Иосефо Понифасио заявил в пресс-релизе в воскресенье, что вероятность разлива нефти весьма высока.

Отметим, что корабль HMNZS Manawanui стал относительно новым приобретением флота Новой Зеландии: его купили в 2018 году примерно за 100 миллионов новозеландских долларов (61 миллион долларов США), хотя он был построен в начале 2000-х годов.

По данным ВМС, корабль был спроектирован для «обследования гаваней и подходов перед высадкой более крупных вспомогательных кораблей с оборудованием и персоналом для боевых действий или оказания помощи при стихийных бедствиях».

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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