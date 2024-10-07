В Херсонской области подорвали машину начальника районной полиции

В Херсонской области возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь начальника районного отдела полиции. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета России, сегодня примерно в 10 часов 40 минут на площадке у магазина в поселке городского типа Новотроицкое под днищем автомобиля сработало взрывное устройство.
В результате детонации получил минно-взрывную травму начальник ОМВД России «Новотроицкое» ГУ МВД России по Херсонской области. Пострадавший доставлен в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести. Ему оказывается необходимая помощь.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п.п. «б, е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).
Геническ, Светлана Антонова
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