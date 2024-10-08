Горняк погиб при обрушении в шахте в Якутии

В Якутии произошло обрушение во время проходческих работ в шахте. Под завалами погиб один работник. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Обрушение породы произошло в очистном забое центрального конвейерного ствола. В момент аварии в шахте находились четыре человека, три работника успели эвакуироваться самостоятельно.

К аварийно-спасательным работам привлечено 16 человек и три единицы техники военизированной горноспасательной части и Нерюнгринского пожарно-спасательного отряда МЧС РФ.

«Тело горнорабочего 2003 года рождения извлечено из-под завала специалистами военизированной горноспасательной части МЧС России», – говорится в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. «По результатам проверки будет принято решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством», – сообщили в Следственном комитете.

Якутск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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