Пять россиян погибли при восхождении в Гималаях

В Гималаях группа российских туристов сорвалась в пропасть. По последним данным, погибли пять человек.

Трагедия произошла при восхождении на городе Дхаулагири. Больше месяца шестеро туристов готовились к походу. Они разбили лагерь на высоте более 7 тысяч метров и продолжили путь на вершину в общей связке.

Один из мужчин почувствовал себя плохо, отвязался от группы и вернулся в лагерь. Связь с остальными туристами была потеряна.

Прибывшие на вертолете спасатели обследовали гору и обнаружили тела погибших. Предположительно, один из альпинистов сорвался в пропасть, утянув за собой остальных. В настоящее время проводится операция по извлечению тел. Вертолет не может приземлиться в этом месте, поэтому спасатели собираются спускаться в расщелину на лебедке.

Выжившего туриста эвакуировали в Катманду.

Катманду, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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