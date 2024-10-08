Врачей психдиспансера обвинили в выдаче фиктивных справок на владение оружием

В Братске врачей психоневрологического диспансера подозревают в выдаче фиктивных справок на владение оружием и управление автомобилем. В общей сложности возбуждено 17 уголовных дел.

«УФСБ России по Иркутской области выявлена и пресечена незаконная деятельность организованной преступной группы, специализирующейся на изготовлении за денежное вознаграждение медицинских заключений об отсутствии противопоказаний к владению оружием, управлению транспортными средствами без фактического посещения гражданами необходимых врачей и проведения лабораторных исследований», – говорится в сообщении спецслужбы.

Среди фигурантов – должностные лица, работающие в психдиспансере, выступающие в качестве посредников и взяткодателей сотрудники охранных агентств, а также ряд жителей города. Под домашним арестом находятся 14 подозреваемых.

СУ СКР по Иркутской области возбудило 11 уголовных дел по статьям о получении взятки группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, даче взятки должностному лицу, мелком взяточничестве. Кроме того, дополнительно шесть уголовных дел возбуждены на основании материалов регионального управления МВД.

Иркутск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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