В Кузбассе рабочих завалило горной породой в угольном разрезе

В Кемеровской области произошло обрушение в угольном разрезе. Пострадали, по преварительным данным, два человека.

Как сообщили в региональном управлении СКР, ЧП произошло на Моховском разрезе филиала АО «УК «Кузбассразрезуголь» в Беловском муниципальном округе. При производстве работ по выемке угля открытым способом произошло внезапное обрушение грунта и породы.

Уголовное дело возбуждено по ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ).

По данным местных СМИ, под завалами оказались двое рабочих. Одного пострадавшего доставили в больницу. Спасательная операция на месте продолжается.

Кемерово, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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