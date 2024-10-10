ЮНИСЕФ: каждая восьмая девочка в возрасте до 18 лет подвергается сексуальному насилию

ЮНИСЕФ обнародовал тревожные цифры: более 370 миллионов девочек и женщин во всем мире стали жертвами изнасилования или сексуального насилия.

Детский фонд ООН заявляет, что «каждая восьмая, живущая ныне девушка или женщина подверглись изнасилованию или сексуальному насилию до достижения 18 лет». А «если мы включим формы бесконтактного сексуального насилия, такие как словесные нападения в Интернете, то число затронутых девочек и женщин во всем мире вырастет до 650 миллионов, или каждой пятой», – предупреждает ЮНИСЕФ.

По мнению директора фонда Кэтрин Рассел, «сексуальное насилие в отношении детей – это невыносимое нападение на наше коллективное сознание». Эти нападения и изнасилования «наносят глубокую и длительную травму и часто наносятся доверенным лицом в среде, где ребенок должен чувствовать себя в безопасности», осуждает представитель ООН, цитируемый в пресс-релизе. Эти «самые первые глобальные и региональные оценки сексуального насилия в отношении детей» были опубликованы накануне 11 октября – Международного дня девочек, учрежденного ООН.

Наибольшее число жертв приходится на страны Африки к югу от Сахары (79 миллионов девочек и молодых женщин, или 22% населения), опередив Восточную и Юго-Восточную Азию (75 миллионов, 8%). Далее следуют 73 миллиона жертв в Центральной и Южной Азии (9% населения), 68 миллионов в Европе и Северной Америке (14%), 45 миллионов в Латинской Америке и странах Карибского бассейна (18%), 29 миллионов в Северной Африке и на Ближнем Востоке (15%) и шесть миллионов в Океании (34%).

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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