В Волгоградской области упал Як-130

В Волгоградской области ЧП. Во время выполнения учебно-тренировочного полета упал самолет Як-130.

Как сообщает прокуратура региона, обстоятельства произошедшего устанавливаются, начата проверка.

Волгоград, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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