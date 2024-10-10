В Волгоградской области упал Як-130

В Волгоградской области ЧП. Во время выполнения учебно-тренировочного полета упал самолет Як-130.
Как сообщает прокуратура региона, обстоятельства произошедшего устанавливаются, начата проверка.
Волгоград, Елена Васильева
© 2024, РИА «Новый День»
российское информационное агентство 18+
В Волгоградской области ЧП. Во время выполнения учебно-тренировочного полета упал самолет Як-130.
Как сообщает прокуратура региона, обстоятельства произошедшего устанавливаются, начата проверка.
Волгоград, Елена Васильева
© 2024, РИА «Новый День»