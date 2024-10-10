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Четверг, 10 октября 2024, 12:35 мск

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В Волгоградской области упал Як-130

В Волгоградской области ЧП. Во время выполнения учебно-тренировочного полета упал самолет Як-130.

Как сообщает прокуратура региона, обстоятельства произошедшего устанавливаются, начата проверка.

Волгоград, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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