Летчик жив – детали о ЧП с самолетом Як-130 в Волгоградской области

Появились новые данные по ЧП с самолетом Як130 в Волгоградской области. Как сообщает известный блогер Fighterbomber, сегодня в ходе выполнения учебно-тренировочного полета потерпел крушение учебный Як-130. летчик успешно покинул борт и находится в госпитале. Предварительна причина произошедшего – отказ авиатехники. Для более детального установления причин произошедшего создана государственная комиссия.

Как сообщает прокуратура региона, обстоятельства произошедшего устанавливаются, начата проверка.

Волгоград, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube