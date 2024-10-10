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Четверг, 10 октября 2024, 12:35 мск

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Летчик жив – детали о ЧП с самолетом Як-130 в Волгоградской области

Появились новые данные по ЧП с самолетом Як130 в Волгоградской области. Как сообщает известный блогер Fighterbomber, сегодня в ходе выполнения учебно-тренировочного полета потерпел крушение учебный Як-130. летчик успешно покинул борт и находится в госпитале. Предварительна причина произошедшего – отказ авиатехники. Для более детального установления причин произошедшего создана государственная комиссия.

Как сообщает прокуратура региона, обстоятельства произошедшего устанавливаются, начата проверка.

Волгоград, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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