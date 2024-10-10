В Швеции произошла стрельба возле офиса израильской компании Elbit Systems

В Швеции прозвучали выстрелы возле офиса израильской компании Elbit Systems, который расположен на окраине Гетеборга.

Эта высокотехнологичная компания работает в оборонной сфере и в прошлом уже была в центре акций протеста со стороны лиц, не поддерживающих вооруженный конфликт в Палестине, пишут местные СМИ.

В ходе сегодняшнего инцидента никто не пострадал.

Для розыска человека с оружием была начата масштабная полицейская операция – в ней принимает участие более десятка полицейских машин и вертолетов.

По данным на текущий момент, по подозрению в незаконном хранении оружия и покушении на убийство уже арестован подросток.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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