В Швеции произошла стрельба возле офиса израильской компании Elbit Systems

В Швеции прозвучали выстрелы возле офиса израильской компании Elbit Systems, который расположен на окраине Гетеборга.
Эта высокотехнологичная компания работает в оборонной сфере и в прошлом уже была в центре акций протеста со стороны лиц, не поддерживающих вооруженный конфликт в Палестине, пишут местные СМИ.
В ходе сегодняшнего инцидента никто не пострадал.
Для розыска человека с оружием была начата масштабная полицейская операция – в ней принимает участие более десятка полицейских машин и вертолетов.
По данным на текущий момент, по подозрению в незаконном хранении оружия и покушении на убийство уже арестован подросток.
Москва, Елена Васильева
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