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Четверг, 10 октября 2024, 13:53 мск

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Саперы Росгвардии уничтожили подземный тайник с огнеметами

В Луганской народной республике (ЛНР) сотрудники Росгвардии обезвредили подземный тайник с оружием и боеприпасами. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Тайник выявлен сотрудниками Управления ФСБ России по Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации в ходе оперативных мероприятий», – говорится в сообщении.

В схроне обнаружили несколько огнеметов, гранаты, запалы, взрыватели, патроны и фрагменты стрелкового оружия.

«Арсенал уничтожен на специальном полигоне», – добавили в Росгвардии.

Луганск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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