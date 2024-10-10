Саперы Росгвардии уничтожили подземный тайник с огнеметами

В Луганской народной республике (ЛНР) сотрудники Росгвардии обезвредили подземный тайник с оружием и боеприпасами. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Тайник выявлен сотрудниками Управления ФСБ России по Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации в ходе оперативных мероприятий», – говорится в сообщении.

В схроне обнаружили несколько огнеметов, гранаты, запалы, взрыватели, патроны и фрагменты стрелкового оружия.

«Арсенал уничтожен на специальном полигоне», – добавили в Росгвардии.

Луганск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube