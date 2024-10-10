В Башкирии жители села свалили вышку связи

В Башкирии жители повредили вышку сотовой связи. Возбуждено уголовное дело.

Жители села Ташбулатово Абзелиловского района свалили вышку связи 5G из-за опасений за свое здоровье, передает РИА «Новости».

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества.

В свою очередь в министерстве цифрового развития государственного управления республики Башкортостан подчеркнули, что вышки связи не опасны для здоровья человека, так как проходят независимую экспертизу на соблюдение санитарно-эпидемиологических норм несколько раз. Все объекты связи находятся под контролем Роспотребнадзора.

Уфа, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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