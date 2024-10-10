При украинском обстреле Новой Каховки погибла мирная жительница

Сегодня в результате обстрела со стороны ВСУ по жилому сектору Новой Каховки погибла женщина 1970 года рождения. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, назвав атаку со стороны Украины «варварской».

«Снаряд разорвался рядом с её домом, из которого она только что вышла. У погибшей осталась 89-летняя мать, которая находилась на её попечении», – уточнил глава региона.

«Этот бесчеловечный акт террора вновь показал, что киевский режим целенаправленно ведёт огонь по мирным жителям, не щадя ни стариков, ни женщин, ни детей. Подобные действия ВСУ – это террористическое злодеяние, направленное на устрашение мирного населения», – констатировал Сальдо.

Новая Каховка, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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