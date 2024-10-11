Четыре подростка пришли к ветерану СВО, избили его и ограбили, сняв все на телефон

В Уссурийске четыре подростка получили реальные сроки лишения свободы за то, что ограбили и избили ветерана СВО. При этом, свои преступления они сами сняли и выложили в общий доступ в Интернете, чтобы похвастаться.

Как сообщает пресс-служба Уссурийского районного суда, фигуранты проходили по пунктам «а, в, г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж). Из материалов дела следует, что подростки позвонили в квартиру мужчине, и, когда он открыл дверь, проникли в дом, заперлись изнутри и потребовали у потерпевшего деньги. Затем мужчину избили, снимая происходящее на видео, похитили его телефон и сбежали.

Все четверо состояли на учете в ОДН и ПДН ОМВД России по городу Уссурийску, в органах и учреждениях системы профилактики Уссурийского городского округа.

Учитывая обстоятельства произошедшего, Уссурийский районный суд признал четверых несовершеннолетних виновными и назначил наказание в виде лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии: одному из подсудимых сроком на 2 года 15 дней, двоим подсудимым – на 2 года, одному участнику группы – 1 год 10 месяцев.

Владивосток, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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