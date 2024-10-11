Россиянин спалил 17 домов в борьбе с осиным гнездом

Житель Ростовской области попытался сжечь осиное гнездо и устроил массовый пожар, в котором сгорели 17 строений, в том числе жилые дома.

Житель Белокалитвинского района во время работ на своем участке обнаружил гнездо земляных ос. Пенсионер решил поджечь насекомых, но огонь перекинулся на сухостой.

Из-за сильного ветра пламя мгновенно охватило и жилые дома. В общей сложности выгорели 17 строений.

«Теперь мужчине грозит уголовная ответственность», – сообщили в региональном управлении МЧС.

Ростов-на-Дону, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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