Муж зарубил жену топором во время похода за грибами

Житель Москвы убил жену топором во время похода за грибами.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Владимирской области, днем 6 октября мужчина вместе с супругой возвращались в Москву на машине с дачи в Собинском районе. По дороге они зашли за грибами в лес в районе деревни Аленино Киржачского районе, где между ними возобновился возникший ранее конфликт.

Следственными органами регионального управления СК возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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