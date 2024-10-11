Муж зарубил жену топором во время похода за грибами

Житель Москвы убил жену топором во время похода за грибами.
Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Владимирской области, днем 6 октября мужчина вместе с супругой возвращались в Москву на машине с дачи в Собинском районе. По дороге они зашли за грибами в лес в районе деревни Аленино Киржачского районе, где между ними возобновился возникший ранее конфликт.
Следственными органами регионального управления СК возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Москва, Елена Васильева
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