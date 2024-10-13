В Якутии совершил аварийную посадку Ан-3: один человек погиб

В Якутии самолет Ан-3 АК «Борус» совершил аварийную посадку в 1,5 км от города Олекминска, в результате чего один из пассажиров погиб, еще один – получил травмы. Об этом говорится в сообщении республиканского управления МЧС.

Как уточняется, всего на борту самолета находилось 5 человек, из них 3 экипажа, 2 пассажира.

По данным Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, причиной грубой посадки самолета явилась потеря тяги двигателя, что привело к его дальнейшему отказу.

Олекминск, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube